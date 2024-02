Max Finkgräfe - gebürtiger Gladbacher und doch ein "typischer FC-Spieler"

Max Finkgräfe ist der Durchstarter beim 1. FC Köln. Am vergangenen Wochenende erzielte der Außenverteidiger in Hoffenheim (1:1) mit einem sehenswerten Freistoß in seinem zwölften Bundesligaspiel sein erstes Tor.

Finkgräfe auf den Spuren von Thielmann

Gerade in den Karnevalstagen tut der 19-Jährige der angeknacksten kölschen Seele mit seiner Spielfreude und seinem kämpferischen Einsatz gut. So einen wie Finkgräfe hat man sich in Köln in den vergangenen Jahren sehnlichst herbei gewünscht. Einen jungen Spieler, der aus der U19 mit kurzem Anlauf den Sprung zu den Profis schafft. Der letzte, dem das gelang, ist Jan Thielmann, mittlerweile 100-facher Bundesligaspieler und seit fünf Jahren fester Bestandteil der Profis.