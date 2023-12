Viel wurde über den 1. FC Köln geschrieben in den letzten Tagen: Trennung vom Trainer und Transfersperre mit dem Verbot der Registrierung von neuen Spielern. Bedeutet, dass es die Spieler richten mussen, die bereits beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln sind. Sportgeschäftsführer Christian Keller sprach am Freitag (22.12.2023) von "Maßnahmen, die zur Vorbereitung auf das Szenario" getroffen wurden. Welche genau das sind, zeigt ein Blick auf die Vertragsspieler des FC - in Köln und anderswo.