Borussia Dortmund - König der Schlussphase

10:1 Tore und neun Punkte heißt die Bilanz der Dortmunder Borussia im Jahr 2024 - vor der Partie erscheint die schwarz-gelbe Welt daher durchaus positiv. Doch die Siege erfolgten gegen Darmstadt, Köln und Bochum. Das sind allesamt Gegner aus den unteren Tabellenregionen.

Dazu kommt: Lange war Dortmund in den Spielen nicht deutlich besser, oft entschieden sie die Begegnungen erst in der Schlussphase. Gegen Heidenheim möchte die Borussia am Freitag (02.02.2024) nun auch spielerisch von Beginn an überzeugen.