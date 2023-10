Kessler sieht in Köln Luft nach oben

Während die Gladbacher in der Aufarbeitung des Derbys also lernen müssen, mit welchem Einsatz man zu agieren hat und wie man brenzlige Situationen ohne rotwürdige Fouls entschärft, geht man in Köln nach dem ersten Saisonsieg entspannter in die nächste Arbeitswoche.

Die spielentscheidende Szene ist dann die Rote Karte. Thomas Kessler, Lizenzspieler-Leiter des FC

Der Gladbacher Manu Kone sah im Derby gegen Köln die Rote Karte.

Auch in der Domstadt sieht man aber nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg Luft nach oben - was angesichts von Tabellenplatz 16 gut ist. In der ersten Hälfte hätte man mehr als ein Tor erzielen müssen, und nach der Pause habe man nach Umstellungen von Gladbach " ein bisschen den Faden verloren ", so der Kölner Lizenzspieler-Leiter Thomas Kessler am Montag: " Da gibt's viel, was wir uns anschauen und in Zukunft besser machen können. "

Borussia und FC nun in Liga und Pokal gefordert