Installation von Sahin und Bender als Schwächung von Terzic

Assistenten, so stand es auf dem Papier - Aufpasser, so wirkte es für viele Außenstehende. Nicht wenige erwarteten, dass diese Konstellation für Reibungen sorgen könnte, schließlich traten in den beiden neuen Co-Trainern hochverdiente Ex-BVB-Spieler mit Rang und Namen ihre Jobs als Schattentrainer an, die das Rampenlicht gewohnt waren.