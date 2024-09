Spieltage angesetzt: Klassiker BVB - Bayern am Samstagabend

Die DFL hatte die genauen Ansetzungen kurz nach Veröffentlichung der Termine im DFB-Pokal mitgeteilt. Die zweite Hauptrunde findet zwischen dem achten und neunten Bundesliga-Spieltag am 29./30. Oktober statt. Nach dem Achtelfinale im DFB-Pokal am 3./4. Dezember will die DFL die weiteren Bundesligaspiele terminieren.