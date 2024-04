Der Überschuss für das Jahr 2023 beträgt nach Steuern knapp 4,3 Millionen Euro bei einem Umsatz von knapp 200 Millionen Euro (2022: 177,3 Millionen).

Diese Zahlen präsentierte Finanz-Geschäftsführer Stephan Schippers am Montag bei der Mitgliederversammlung im Borussia-Park. In den Jahren 2020 bis 2022 hatte der Club während der Corona-Pandemie einen Gesamtverlust von etwa 55 Millionen Euro gemacht, das Eigenkapital hatte sich in dieser Zeit von 103 Millionen Euro auf 47 Millionen Euro verringert.