Borussia Mönchengladbach - die alte Leier mit den verschenkten Punkten

Summa summarum bedeutet das: 20 Punkte ließ Gladbach liegen. Die fehlende Abgezocktheit bei Führungen beschäftigt die "Fohlen" schon länger - und zwar unter verschiedenen Trainern. So stellte BMG unter Marco Rose in dieser Statistik einen Negativ-Vereinsrekord (seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995) auf: In der Saison 2020/21 verlor Gladbach fünfmal nach Führungen und verspielte so 29 Punkte.

Gladbach könnte mit 20 Punkten mehr Leverkusen-Jäger sein

Eine Marke, die also diese Saison wieder in Sichtweite rückt. Packt man die bisher liegengelassenen 20 Zähler auf ein theoretisches Konto, bei dem die Führungen über die Zeit gebracht worden wären, stünde BMG nun vor dem 19. Spieltag bei doppelt so vielen Zählern wie jetzt. Mit diesen 40 Punkten wäre Gladbach als Tabellendritter ein Champions-League-Kandidat und Jäger des Tabellenführers Bayer Leverkusen (48 Punkte) - gegen den die Borussia am Samstag (18.30 Uhr) auswärts antritt.