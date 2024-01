In der 71. Minute war es soweit: 239 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für die Borussia stand Stefan Lainer an der Seitenlinie zum Abklatschen mit Luca Netz bereit und kehrte sechs Monate nach seiner Krebs-Diagnose auf den Rasen zurück. Für ihn ein großer Glücksmoment und für die Gladbach-Fans in der Partie gegen Augsburg der letzte Grund zum Jubeln - das taten sie bei seiner Rückkehr lautstark.

Das "emotionalste Spiel" in Lainers Karriere

" Da wurde mir bewusst, dass 50.000 oder 60.000 Fans immer in Gedanken dabei waren. Das waren unfassbare Gefühle, das kann man gar nicht in Worte fassen ", sagte Lainer. So waren es nach dem Abpfiff vor allem Glücksgefühle, die ihn bewegten, auch wenn es den Borussen nach seiner Einwechslung nicht mehr gelang, das Spiel noch umzudrehen. Nach zuvor acht Heimspielen ohne Niederlage (inklusive DFB -Pokal) kassierten die Gladbacher erstmals wieder eine Heimniederlage.

