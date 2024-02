Vor Bochum-Spiel: Gladbach mit großen Personalproblemen

Die Gladbacher haben die vergangenen fünf Partien nicht gewonnen und sind auf den 15. Tabellenplatz abgerutscht. Noch beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz sechs Punkte. Nach dem Heimspiel gegen Bochum spielt die Borussia jedoch beim aktuellen Tabellenvorletzten, dem FSV Mainz 05, und anschließend gegen den derzeitigen 16., den 1. FC Köln. Für Gladbach besteht also die Gefahr, ganz tief in den Abstiegskampf zu rutschen. " Ich spüre von der Mannschaft, dass man extrem eng aneinander ist, dass man am gleichen Strick zieht ", sagte Seoane.

Gegen Bochum hat der Coach erneut große Personalprobleme. Die beiden Stamm-Innenverteidiger Nico Elvedi und Ko Itakura fehlen gelbgesperrt. Linksverteidiger Luca Netz ist krank und hat diese Woche nicht trainiert. " Da ist ein großes Fragezeichen hinter ", sagte Seoane. In der Offensive fallen Toptorschütze Alassane Pléa und Mittelstürmer Tomas Cvancara aus.