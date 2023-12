Im Sommer knapp die Meisterschaft verpasst

Terzic ist seit Sommer 2022 Cheftrainer bei Borussia Dortmund und hat mit dem BVB in der vergangenen Spielzeit nur knapp den Titel in der Bundesliga verpasst. Zuvor war er bereits in der Rückrunde 20/21 einmal als Trainer bei der Borussia gewesen und hatte danach die Stelle des technischen Direktors inne. Insgesamt stand er in bislang 102 Partien als Verantwortlicher an der Seitenlinie.

Quelle: lt