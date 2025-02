Arslan trifft vom Elfmeterpunkt

Die Schanzer agierten von Beginn an offensiv und pressten hoch. Abgesehen von der ersten Chance der Partie durch Sebastian Grönning (2.) sprang für die Gäste in der Anfangsphase aber nicht viel Torgefahr heraus. RWE agierte ballsicher und ließ Ingolstadt nicht ihr gefährliches Umschaltspiel entfalten. Stattdessen ergaben sich Chancen für die Gastgeber. Ramien Safi traf das Außennetz (5.), Dominik Martinovic zielte in der 14. Minute zu hoch (14.) und legte zwei Minuten später für Lucas Brumme auf, dessen Abschluss FCI-Keeper Pelle Boevink nur mit Mühe parieren konnte (16.).

In der 21. Minute wurde Safi im Strafraum von Ryan Malone zu Fall gebracht und RWE bekam folgerichtig einen Strafstoß zugesprochen. Arslan trat an und versenkte sicher zum 1:0 für Essen. In der 26. Minute hatte Ingolstadts Deniz Zeitler den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, traf aus spitzem Winkel aber nur den langen Pfosten, von wo aus der Ball in den Händen von Golz landete. Bis zur Pause verteidigte RWE den Vorsprung souverän, ließ bis auf einen harmlosen Distanzschuss von David Kopacz (44.) nichts mehr zu.

Eitschberger erhöht, Golz hält die Null

Kurz nach dem Seitenwechsel schlug RWE erneut zu. Martinovic fand Eitschberger rechts im Strafraum und der schloss mit einem flachen Schuss ins lange Eck zum 2:0 ab (50.). Die Schanzer brauchten ein paar Minuten, wurden dann nach langer Zeit aber wieder gefährlich vor dem Essener Tor. Golz musste sich ind er 58. Minute sehr strecken, um einen Schuss von Benjamin Kanuric noch über die Latte zu lenken. Auf der anderen Seite ergab sich aber auch für RWE eine Doppelchance für Safi und Martinovic zum 3:0, die aber ungenutzt blieb (61.).

Es blieb ein ausgeglichenes Spiel mit regelmäßigen Abschlüssen auf beiden Seiten. Zeitler war für Ingolstadt mit einem Kopfball (65.) und einen Schuss von der Strafraumkante (67.) gefährlich. In der 74. Minute wurde es hitzig auf dem Platz, nachdem Felix Keidel den am Boden liegenden Kaito Mizuta am Kragen hochgezogen hatte. Es folgte eine Rudelbildung, an deren Ende diverese Akteure beider Ersatzbänke sowie Keidel Gelb sahen.

Fußball wurde auch noch gespielt und in der 78. Minute konnte sich einmal mehr der starke RWE-Schlussmann Golz auszeichnen, als er einen Kopfball von Lukas Fröde über die Latte lenkte. Auch den Schuss von Tim Heike konnte Golz entschärfen (83.). In der Nachspielzeit hätte Mizuta fast noch das dritte Essener Tor erzielt, scheiterte aber an Boevink (90.+2).