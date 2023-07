Bayer und Xabi Alonso locken die Stars nach Leverkusen

Gleich mehrfach hat ihn Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in der abgelaufenen Saison angekündigt: den Umbruch. " Es wird in allen Mannschaftsteilen Veränderungen geben ", hatte der 41-Jährige zuletzt Ende Mai im Rahmen der "Spobis Conference" erklärt. " Es wird einen Umbruch geben. Das ist wichtig, dass es den gibt. Wir brauchen neue Impulse, neue Konkurrenzkämpfe. "

Ungewöhnliche Neuverpflichtungen

Zumindest auf der Seite der Neuzugänge hat der Verein den Worten des Geschäftsführers bereits Taten folgen lassen und das auf eine für Leverkusen untypische Art. War der Klub in den vergangenen Jahrzehnten doch vor allem für die Verpflichtung und Entwicklung junger, talentierter Spieler aus dem In- und Ausland bekannt, gehen die bisherigen Transfers in eine andere Richtung.