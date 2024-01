Bessere Ausgangsposition für Bayern München

Dass Bayer zum ersten Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer blieb und zum ersten Mal gegen eine Mannschaft Punkte abgab, die nicht zu den Top-Fünf der Liga gehört, wird man gleichwohl in Leverkusen wie in München registriert haben. Dass das Glück mit den meisterlichen Last-Minute-Treffer wie zuvor in Augsburg (1:0) oder Leipzig (3:2) irgendwann aufgebraucht ist, war auch zu erwarten. Leverkusen bleibt aber trotz des Dämpfers Spitzenreiter, wobei die Bayern als Jäger lediglich eine etwas bessere Ausgangsposition haben.

Heute hat vielleicht das Glück gefehlt. So ist das manchmal. Das wirft uns aber nicht aus der Bahn. Granit Xhaka, Mittelfeldregisseur der Leverkusener

Sollten Bayer am kommenden Samstag in Darmstadt und die Bayern zeitgleich im Heimspiel gegen Gladbach gewinnen, ginge es am 10. Februar im Gipfeltreffen tatsächlich um die Tabellenführung. Nervenstärke haben die Leverkusener jedoch schon im Hinspiel in München bewiesen, als ihnen Exequiel Palacios beim 2:2 in der Nachspielzeit einen Punkte rettete.

Bayer verpflichtet Stürmer Iglesisa als Boniface-Ersatz

Bayer-Neuzugang Borja Iglesias

Die Punkteteilung mit Gladbach dürfte das Selbstbewusstsein der auch nach 28 Pflichtspielen ungeschlagenen Leverkusener kaum nachhaltig erschüttern. Sie haben gegen die Gladbacher in üblicher Manier dominiert, dabei lediglich erstmals kein Tor erzielt. Wichtiger als dieser Rückschlag ist die Frage, wann Bayer mit der Rückkehr seiner Afrika-Cup-Teilnehmer rechnen kann: Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Amine Adli (Marokko) stehen dort mit ihren Teams im Achtelfinale. Zudem hat Leverkusen vier Tage vor dem Gipfeltreffen mit München noch den DFB -Pokal vor der Brust. Im Viertelfinale trifft die Alonso-Elf auf den VfB Stuttgart. Eine dünne Personaldecke und ein kräftezehrendes Pokalspiel dürften Bayer gerade die größten Sorgen bereiten.