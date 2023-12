Endlich wieder fit - Leverkusen hofft auf Patrik Schick

Verschiedene Verletzungen werfen Schick zurück

Für den Stürmer, der seine dritte Saison bei Bayer Leverkusen spielt, gilt es nach verschiedenen Verletzungen wieder in einen Rhythmus zu kommen. In der vergangenen Saison absolvierte Schick wegen Beschwerden im Adduktoren-Bereich nur 14 Bundesligaspiele und setzte den Großteil der Rückrunde aus.

Diese Beschwerden zogen sich auch bis in die aktuelle Saison. Am 8. Spieltag feierte Schick seine Rückkehr in den Kader. Eine Woche später gab er gegen den SC Freiburg ein einminütiges Comeback. Eine Wadenverletzung warf den tschechischen Nationalspieler dann wieder zurück - er verpasste den gesamten November.

Nach seinen jüngsten Comebacks auf der internationalen Bühne und am Sonntag in der Bundesliga ist Schick jetzt erst einmal beschwerdefrei. "Zum Glück bin ich wieder gesund, ich habe keine Schmerzen mehr. Momentan fühle ich mich gut. Wir müssen aber langsam anfangen" , sagt Schick, der nach und nach zurück in die Mannschaft integriert werden soll.

Am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Paderborn

Bleibt Patrik Schick verletzungsfrei, ist abzuwarten, welche Rolle er in der aktuellen Leverkusener Mannschaft spielen wird. Es wird vermutlich eine andere sein, als noch vor zwei Jahren. Damals war Schick mit 24 Toren in 27 Liga-Spielen der unangefochtene Stürmer Nummer Eins. Das ist jetzt ein anderer. Mit acht Treffern und fünf Vorlagen ist Boniface für Bayer unverzichtbar.

Für Schick bleibt also erst einmal die Position des Verfolgers. Vermutlich auch im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (18 Uhr) im NRW-Duell mit Zweitligst SC Paderborn.

Quelle: red