Xhaka verspielt Titel mit Arsenal im Saison-Endspurt

Dabei lief es für ihn in der vergangenen Saison in der Premier League besonders bitter: Da hatte Arsenal nach 15 Partien mit 40 Punkten sogar einen mehr als Bayer jetzt und führte die Tabelle nach 29 Spieltagen mit acht Punkten Vorsprung vor Manchester City an. Am Saisonende waren es nach 38 Spielen fünf Punkte Rückstand - und der Traum von der ersten Meisterschaft seit 2004 geplatzt.

Ich bin nicht gekommen, um zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Granit Xhaka, der mit Leverkusen noch kein Pflichtspiel verloren hat