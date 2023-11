"Muskuläre Probleme": Leverkusen ohne Wirtz in Schweden

Ohnehin wäre der 20-Jährige beim Spiel gegen den punktlosen Letzten der Gruppe H wohl einer derjenigen Spieler gewesen, die von Trainer Xabi Alonso geschont werden. Für Bayer ist das Weiterkommen bereits gesichert, es geht allerdings noch um den Gruppensieg.

"Die Zielrichtung ist ganz klar ein Sieg in Häcken, um damit Platz eins in der Gruppe festzumachen" , sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes am Mittwoch. Der Gruppensieg würde den direkten Einzug ins Achtelfinale bedeuten, die Gruppenzweiten müssen dagegen Play-offs gegen die "Absteiger" aus der Champions League bestreiten.