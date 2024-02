Schonung von Spielern gegen Darmstadt ein Thema

Eine Woche vor dem Ligagipfel daheim gegen die derzeit zwei Zähler schlechteren Bayern will Leverkusen seine gute Ausgangsposition an der Spitze der Fußball-Bundesliga wahren. Vorher steht am kommenden Dienstag aber noch das Viertelfinale im DFB -Pokal an, in dem Bayer den Liga-Dritten VfB Stuttgart empfängt.