Aufstiegsplätzte für Rot-Weiss Essen in Reichweite - Der "Hunger" ist da

Und auch die, die sonst nicht gesetzt sind, warfen alles rein. "Da blüht mir das Herz als Trainer natürlich auf, wenn ich sehe wie die Jungs miteinander sind, was sie für eine Energie aufbauen" , schwärmte Dabrowski. In Saarbrücken wird Obuz, der in dieser Saison mit seinen sieben Toren und 14 Vorlagen Dreh- und Angelpunkt im Essener Offensivspiel ist, weiter fehlen. Dabrowski hat ihn aber "noch nicht abgeschrieben in dieser Saison. " Auch für Sapina kommt der Mittwoch zu früh: "Wir hoffen, dass er Sonntag fit ist."

"Ich spüre den Hunger"