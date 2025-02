Mannheim die bessere Mannschaft

In der ersten Halbzeit war nicht ersichtlich, wer gegen den Abstieg kämüft und wer nach oben schaut. Denn Waldhof Mannheim war über weite Strecken das bessere Team. Die Hausherren pressten früh, waren aktiv in den Zweikämpfen und spielten schnörkellos nach vorne.

Folgerichtig erspielten sich die Mannheimer auch einige gute Torchancen, die die Gäste aber alle wegverteidigen konnten. Bei der Mannheimer Führung nach 35 Minuten half dann jedoch ein Verler mit. Eine scharfe Hereingabe von Mannheims Tim Sechelmann lenkte Benger unglücklich ins eigene Tor ab. Hinter ihm lauterte der einschussbereite Kennedy Okpalka.

Ex-Schalker Matriciani trifft ins eigene Tor

Von Verl kam offensiv wenig. Umso überraschender kam der Treffer zum Ausgleich nur sieben Minuten nach der Mannheimer Führung. Und das Tor war quasi eine Kopie des ersten Tores. Diesmal war es Lars Lokotsch, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball nach innen gab. Und mit Matriciani war es dieses Mal an Mannheimer, der beim Klärungsversuch den Ball ins eigene Tor beförderte (42.).

Der Treffer gab den Verlern sichtlich Auftrieb, denn nur drei Minuten später ging der SCV tatsächlich in Führung. Steczyk bekam an der linken Strafraumkante den Ball, ließ Matriciani stehen und haute die Kugel humorlos in die kurze Ecke (45.).

Becker nutzt Verler Abwehrfehler

Angedeutet hatte sich die Verler Führung im Verlauf der ersten Halbzeit nicht. Und sie hatte auch nicht lange Bestand. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schaffte es die Verler Hintermannschaft nicht, einen hohen Ball aus dem Strafraum zu klären. So kam Becker an die Kugel und schob aus 13 Metern zum ereneuten Ausgleich ein. Das 2:2 war gleichzeitig der Pausenstand.