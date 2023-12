Bei Münster fehlten die gelb-gesperrten Luca Bazzoli und Rico Preißinger. Für sie standen Alexander Hahn und Daniel Kyerewaa in der Startelf.

Zwei frühe Tore

Die erste Gelegenheit in einer tempo- und chancenreichen Anfangsphase verbuchten die Hausherren, als Manuel Stiefler bei einer Freistoßflanke mit dem Kopf zur Stelle war, Preußen-Keeper Johannes Schenk aber keine größeren Probleme bereitete (2.). Präziser machte es auf der anderen Seite Yassine Bouchama. Nach Vorarbeit von Benjamin Böckle und Kyerewaa zog Bouchama aus 16 Metern ab und traf mit Wucht ins lange Eck (8.). Fast hätte Joel Grodowski kurz darauf bei einem Konter das 2:0 nachgelegt, scheiterte aber am Pfosten (10.). Stattdessen glichen die Hausherren aus. Simon Skarlatidis erzielte in der 11. Minute mit einem Schuss aus sechs Metern das 1:1.

Auch danach ging es weiter hin und her. Skarlatidis verfehlte von der Strafraumecke nur knapp das Preußen-Tor (14.) und auf der anderen Seite hatte Grodowski das 2:1 für Münster auf dem Fuß, scheiterte aber an René Vollath im Tor der Hachinger (16.). Nach 20 Minuten kehrte ein wenig Ruhe ein und die Torraumszenen wurden seltener. Skarlatidis gab in der 23. Minute einen weiteren Schuss aus der Distanz ab, der aber kein Problem für Schenk darstellte. In der 35. Minute ergab sich für Malik Batmaz eine große Gelegenheit auf die erneute Preußen-Führung, er scheiterte aber im Eins-gegen-eins an Vollath. Bis zur Pause gab es keine Höhepunkte mehr.

Grodowski trifft vom Punkt, Haching mit Doppelschlag

Die zweite Hälfte begann mit einer guten Chance für Batmaz, der Torhüter Vollath bereits umdribbelt hatte, als Raphael Schifferl seinen Schuss vor der Linie klärte (47.). Gleiches Bild in der 55. Minute: Wieder klärte Schifferl einen Batmaz-Schuss kurz vor dem Tor. Wenig später war Schifferl erneut bei einem Schuss von Bouchama zur Stelle, bekam diesen aber an den Arm und Schiedsrichterin Riem Hussein entschied auf Elfmeter. Grodowski trat an und verwandelte sicher ins linke untere Eck (60.). Münster hätte vier Minuten später fast nachgelegt, aber zum dritten Mal klärte Schifferl einen Schuss von Batmaz auf der Linie (64.).

Aber wie schon in der ersten Hälfte ließ die Antwort der Hausherren nicht lange auf sich warten. Bei einer Ecke traf Manuel Stiefler aus kurzer Distanz mit der Brust zum 2:2 (67.). Nur Sekunden später hatte Unterhaching das Spiel gedreht. Nach von Schenk und Niko Koulis verursachten Ballverlust traf Hachings Aaron Keller zum 3:2 (68.). Münster brauchte einen Moment, berappelte sich dann aber und suchte wieder den Weg nach vorne. Grodowskis Versuch aus 18 Metern ging knapp vorbei (76.). Bis in die Schlussphase hinein wurde aber nicht Münster, sondern vor allem Unterhaching gefährlich. Ein viertes Tor gelang den Hausherren aber nicht mehr.

Auswärtsspiel in Dortmund zum Abschluss

Für die Münsteraner steht vor Weihnachten noch ein weiteres Auswärtsspiel an: Am Mittwoch, den 20. Dezember, ist das Team von Trainer Sascha Hildmann bei Borussia Dortmund II zu Gast. Anstoß im Stadion Rote Erde ist um 19 Uhr.

