Die Ostwestfalen verloren ihr Heimspiel gegen den SSV Ulm am Samstag mit 0:3 (0:2). Die Ulmer eroberten durch ihren Sieg in dem Verfolgerduell den dritten Tabellenplatz von den Verlern.

In der Partie des 19. Spieltags gelang dem Aufsteiger Ulm in der Sportclub-Arena ein Blitzstart: In der 2. Minute brachte SSV -Angreifer Léo Scienza einen Freistoß von der linken Seite scharf in die Mitte, Verls Maël Corboz berührte den Ball noch leicht, bevor er im Verler Tor einschlug.