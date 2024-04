Bielefeld macht großen Schritt zum Klassenerhalt

Arminia Bielefeld hat am Freitag beim 2:1 (0:1) gegen den SV Sandhausen einen ganz wichtigen Sieg in der 3. Liga gefeiert und kann mehr und mehr mit einem weiteren Drittliga-Jahr planen. Luca Zander (55.) brachte den SVS in Führung, Leandro Putaro (73.) per Elfmeter und Kaito Mizuta (86.) drehten die Partie für den DSC.

Nach nun vier ungeschlagenen Spielen in Folge baute Bioelefeld den Vorsprung in der Tabelle auf den Halleschen FC auf vorerst neun Punkte aus. Es sind nach diesem Spieltag noch zwölf Punkte zu vergeben. halle muss am Samstag noch gegen den SC Verl antreten.

Arminia mit den besseren Chancen

Die Partie war gerade sechs Minuten alt, da bekam Arminia einen Strafstoß zugesprochen: Edvinas Girdvainis hatte DSC-Stürmer Fabian Klos zu Boden gezogen. Merveille Biankadi trat an - und vergab kläglich rechts unten. SVS-Torhüter Nikolai Rehnen hielt die Kugel sogar fest. Im Anschluss nahm sich die Partie erstmal wieder eine Auszeit von über 20 Minuten.

Nach einer halben Stunde tauchte der DSC wieder gefährlich im Strafraum der Gastgeber auf, als Leandro Putaros Schussversuch gerade noch rechtzeitig geblockt wurde. Arminia wirkte in den Minuten vor der Pause bemühter, ohne wirklich gefährlich zu werden. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gäste wie aus dem Nichts die große Chance zur Führung: Rehnen klärte gerade noch vor dem einschussbereitsn Fabian Klos, der Nachschuss von Mael Corboz landete ebenfalls nicht im Netz.