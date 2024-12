RWE in Saarbücken zu harmlos

Nach 41 Minuten war das Essener Bollwerk dann aber doch durchbrochen - und da war aus Essener Sicht eine ganze Menge Pech dabei. Nach einer Ecke landete der Ball bei Calogero Rizzuto am linken Strafraumeck. Der Saabrücker flankte scharf in den Strafraum, Kraulich wollte per Kopf klären, fälschte den Ball aber unhaltbar für Torhüter Jakob Golz ins eigene Tor ab. Damit lag RWE zur Pause unglücklich, aber auch nicht unverdient, hinten.

RWE-Fans sorgen für Spielunterbrechung

Die zweite Halbzeit war gerade zehn Minuten alt, da musste Schiedsrichter Michael Bacher die Partie unterbrechen. Zum wiederholten Male flogen Feuerwerkskörper aus dem Essener Block auf das Spielfeld. Ein Werbelement vor dem Saarbrücker Block, als am anderen Ende des Stadions, fing Feuer und musste gelöscht werden. Bacher schickte die Mannschaften in die Kabinen.

Die Partie konnte jedoch nach rund fünf Minuten fortgesetzt werden. Es wurde aber nicht besser für Rot-Weiss Essen, denn Saabrücken war weiter das dominante Team. Rizzuto verpasste mit einem Freistoß das 2:0 nur knapp (63.).

Rizzuto trifft die Latte

Essen wurde in der Folge mutiger, setzte die Hausherren früher unter Druck und versuchte, schneller nach vorne zu kommen. Was fehlte, waren die Chancen. Die hatte dafür der FCS. In der 71. Minute knallte Rizzutto den Ball aus 17 Metern unter die Latte.

Ein Distanzschuss brachte dann auch die bis dahin beste Chancen für Rot-Weiss Essen: Thomas Eisfeld zog aus kanpp 20 Metern flach und wuchtig ab. Der Ball wurde sogar noch abgefälscht, kam aber letztlich zu zentral auf das Tor von Keeper Philip Menzel, der zur Seite klären konnte (75.).

RWE war in der Schlussphase noch einml bemüht, kam aber nicht mehr gefährlich vor das Tor der Hausherren und fuhr somit letztlich mit leeren Händen nach Hause.

Sonntag gegen 1860 München

Die nächste Aufgabe für die Essener fällt erneut auf einen Sonntag. Anpfiff der Partie gegen den TSV 1860 München ist am zweiten Advent um 13.30 Uhr.

Quelle: lt