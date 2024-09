Wehen Wiesbaden zu stark für RW Essen

Wenig später verhinderte Essens Torwart Jakob Golz den zweiten Gegentreffer, als er einen Seitfallzieher von Orestis Kiomourtzoglou stark parierte (26.). Danach versuchte RWE wieder, Druck aufzubauen, kam aber gegen die gut organisierte SVWW -Defensive kaum zum Zug.

Kaya schockt Essen erneut

Wehens Fatih Kaya (Mitte) jubelt nach seinem zweiten Tor

Die zweite Halbzeit startete ungünstig für die Gastgeber, schon in der 47. Minute gab es einen herben Rückschlag: Der gerade eingewechselte Jimmy Kaparos verlor den Ball an der eigenen Eckfahne, und die Gäste schalteten schnell um: Ivan Franjić dribbelte in den Strafraum, passte zu Kaya, der den Ball direkt nahm und aus zwölf Metern ins Essener Tor traf.

Vonic verpasst den Anschlusstreffer

RWE gab nicht auf, spielte vor 16.817 Fans im Essener Stadion weiter nach vorne. Essen verpasste den Anschlusstreffer in der 53. Minute nur knapp, als Stritzel mit einem glänzenden Reflex einen Volleyschuss von Leonardo Vonić parierte.

Essens Trainer Christoph Dabrowski versuchte auch, seiner Mannschaft mit mehreren Wechseln - unter anderem kam Manuel Wintzheimer für Leonardo Vonić (67.) - frische Impulse zu geben.

Gözüsirin erzielt drittes Gäste-Tor

Doch die Gastgeber blieben glücklos. Stattdessen nutzte der SV Wehen Wiesbaden die Räume in Essener Spielhälfte: Die Hessen konnten sich in den Strafraum vorspielen, wo Ryan Johansson auf Tarik Gözüsirin zurücklegte - und der Spielmacher schoss das dritte Tor der Partie (79.).

Drittes Spiel in Folge ohne RWE-Treffer

Danach war das Spiel praktisch gelaufen, die Dabrowski-Elf blieb im dritten Spiel in Folge ohne eigenen Treffer. Nach der 0:3-Heimniederlage belegt RWE vorerst den 15. Tabellenplatz der 3. Liga. Die starken Hessen dagegen kletterten zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Während die 300 mitgereisten Wehen-Fans jubelten, gab es unter den Essen-Fans lange Gesichter und einzelne Unmutsbekundungen.

RWE muss nun nach Süddeutschland

Für die Essener geht es nun mit einem Auswärtsspiel weiter: Am 21. September sind die Rot-Weissen ab 14.00 Uhr beim FC Ingolstadt zu Gast.