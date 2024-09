BVB II kassiert Klatsche in Sandhausen

Sie gingen mit hängenden Köpfen vom Platz. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann hatte beim 1:3 (0:1) in Sandhausen zwar alles gegeben. Allerdings fehlte es an diesem Freitagabend (13.9.2024) neben Erfahrung an einigen weiteren wichtigen Faktoren, um erfolgreich sein zu können. Damit verharren die Dortmunder im Mittelfeld der 3. Liga.