Alemannia Aachen holt Punkt bei Schlusslicht Osnabrück

Johnen-Fehlgriff beschert VfL die Führung

Aachens Trainer Heiner Backhaus vertraute derselben Startelf wie beim 1:1 gegen den TSV 1860 München vor einer Woche. Osnabrück hatte bereits kurz nach Anpfiff die erste Großchance: Bryang Kayo zog von links in den Strafraum und passte von der Grundlinie scharf in die Mitte, wo Erik Engelhardt (1.) knapp verpasste. Nach einer Osnabrücker Drangphase zu Beginn hielt Aachen dagegen und kam zu seiner ersten Möglichkeit durch Lukas Scepanik (16.), dessen noch abgefälschter Schlenzer auf die Latte klatschte.

Aachen war nun gut im Spiel - und kassierte in dieser Phase unglücklich das 0:1. Aachens Keeper Marcel Johnen griff bei einer VfL-Flanke in den Strafraum daneben, sodass der Ball im Fünfmeterraum vor den Füßen von Wiemann (21.) landete. Dieser tunnelte Johnen und schob zur Osnabrücker Führung ein.

Alemannia antwortet zügig

Nach dem 0:1 attackierte die Alemannia höher und machte Druck. Nach einer sehenswerten Kobination legte Florian Heister zurück in den Rückraum auf Anton Heinz (28.), der aus zentraler Position haarscharf das Tor verfehlte. Mit den nächsten Angriff gelang Aachen unter kuriosen Umständen der Ausgleich. Nach einem Steckpass von Scepanik schoss Osnabrücks Maxwell Gyamfi bei einem Klärungsversuch Aachens Strujic (30.) an, von dem der Ball ins rechte Toreck prallte.

Aachen hatte nun Oberwasser, der VfL wirkte verunsichert. In der 35. Minute kam Heinz völlig frei zum zum Ball, köpfte ihn aber über das Tor. Kurz vor der Pause wurde Osnabrück noch einmal gefährlich, dieses Mal war Johnen bei einem gefährlichen Flachschuss von Niehoff (42.) zur Stelle. Auf der Gegenseite verpasste Patrick Nkoa (44.) eine Hereingabe von Anas Bakhat, als Wiemann mit der Fußspitze vor dem Aachener klärte.

Osnabrück macht das Spiel - Benschop verpasst Siegtor

Nach der Halbzeitpause nahm Osnabrück das Heft wieder in die Hand und erspielte sich eine Reihe von Chancen. Ein Volleyschuss von Robert Tesche (48.) landete neben dem linken Pfosten, gleich mehrere Versuche von Niehoff (52.) wurden von der Aachener Defensive letztlich zur Ecke geklärt, und Engelhardt (56.) köpfte nach einer Flanke von Niehoff ans Außennetz. Von Aachen war in der Offensive wenig zu sehen.

Aachen kam erst wieder durch den zwei Minuten zuvor eingewechselten Charlison Benschop (75.) zu einer Großchance, der nach einem Alemannia-Freistoß an der Latte scheiterte. In der Schlussphase rannte Osnabrück immer wieder an, zu einem Treffer reichte es aber nicht mehr. Die größte Chance der Partie hatte aber die Alemannia kurz vor Spielende: Nach einem Zuspiel von Lamar Yarbrough stand Benschop (90.+1) völlig frei halbrechts im Strafraum, setzte den Ball aber links am Tor vorbei.

Samstag gegen die Stuttgarter Zweitvertretung

Für die Alemannen geht es in der Liga am Samstag weiter. Anpfiff der Partie gegen die U23 des VfB Stuttgart ist um 16.30 Uhr.