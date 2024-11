Aachen muss späten Ausgleich hinnehmen

Alemannia Aachen hat sich in der 3. Liga am Samstag mit 1:1 (1:0) von 1860 München getrennt. Bentley Bahn (11.) brachte Aachen früh in Führung, Patrick Hobsch (87.) glich drei Minuten vor dem Ende noch aus. Beiden Teams hilft das Remis wenig. Aachen ist weiterhin Zwölfter, 1860 liegt auf Platz acht.

Alemannia mit starkem Start

Das Spiel startete furios: In der 8. Minute bebte der Tivoli erstmals, als Aachen durch Anton Heinz vermeintlich in Führung ging. Doch der Stürmer stand im Abseits. Zwei Minuten später gab es dann Strafstoß, weil Soichiro Kozuki Bahn regelwidrig zu Fall brachte. Der Gefoulte übernahm selbst die Ausführung und verwandelte souverän in die Mitte.

Die Alemannia blieb das bessere Team. Heinz verpasste knapp das zweite Tor für die Gastgeber durch einen Fehler bei der Ballannahme (20.). Anas Bakhat scheiterte freistehend an 1860-Schlussmann Marco Hiller (23.). Danach verflachte die Partie etwas, München hielt nun besser dagegen.

Hobsch bestraft Aachener Chancenwucher

Nach dem Seitenwechsel hatte Aachen die erste große Chance: Florian Heister scheiterte an Hiller im Münchner Tor, den nachfolgenden Kopfball setzte Bakhat daneben. Dann war plötzlich der Gast da - nach einem Torwartfehler von Marcel Johnen vergab Morris Schröter die große Chance zum Ausgleich.

Es war ein kurzes Strohfeuer der Münchner, denn danach übernahm Alemannia wieder die Initiative. Heister zielte bei seinem Schuss knapp zu hoch (69.). Kevin Goden hätte alleine auf das Tor zulaufend für die Entscheidung sorgen müssen, fand seinen Meister jedoch im stark parierenden Hiller (81.). Der Chancenwucher rächte sich: Hobsch sorgte mit dem ersten richtig guten Angriff im zweiten Durchgang für den Ausgleich.

