Am Sonntag (11.08.2024) traf Brumme in der 27. und 47. Spielminute. Leonardo Vonic (53.) besorgte das dritte Essener Tor. Für die Hannoveraner Zweitvertretung hatte zwischenzeitlich Husseyn Chakroun (39.) ausgeglichen. So nahm Rot-Weiss Essen am Ende einen 3:1 (1:1)-Auswärtssieg mit. Es ist der erste Erfolg für RWE in der Saison. Zum Auftakt hatte Essen gegen Alemannia Aachen verloren.