Essen beendet Torflaute, aber verpasst Auswärtssieg

Die Essener mussten sich am Samstag mit einem 2:2 (1:1) im Spiel beim FC Ingolstadt begnügen.

Eine Woche nach der 0:3-Heimniederlage gegen Wehen Wiesbaden starteten die Essener engagiert in die Partie des sechsten Spieltags. Die Gäste hatten viel Offensivdrang, doch in der neunten Minute musste RWE-Torwart Jakob Golz sein Team in höchster Not retten: Er klärte einen Ball weit vor dem eigenen Strafraum mit dem Fuß.