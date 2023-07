Mit seiner Arminia, für die der mittlerweile 35-Jährige immer noch die Schuhe schnürt, muss Klos schließlich wieder ganz vorne beginnen. Allerdings gibt er sich optimistisch. Seine Sicht auf das neue Team sei "durchweg positiv, weil jeder Stein umgedreht werden musste und wurde. Der Neuaufbau ist und war notwendig, wird aber noch dauern" , so der Angreifer.

Viele Veränderungen im Team

Nahezu die gesamte Mannschaft wurde ausgetauscht, weil Teamgeist und interner Zusammenhalt zuletzt völlig fehlten - und den Klub letztlich abstürzen ließen. Sage und schreibe 17 neue Spieler hat die Arminia bislang verpflichtet. Dennoch scheint diese Maßnahme zu fruchten. "Es entwickelt sich gerade etwas" , sagte Klos.

In den vergangenen fünf Wochen der Vorbereitungszeit habe sich viel zum Positiven verändert, berichtet der Angreifer. "Da ist niemand dabei, der mit halbem Herzen agiert. Jeder sieht es als Chance, mit dem Verein Erfolg zu haben."

Positive Eindrücke

Seine Eindrücke, sein Gefühl, sind auch vor dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung nahezu durchweg positiv. Dennoch übt sich der Torjäger in Zurückhaltung. " Ich habe gelernt, nicht zu schnell zu euphorisch zu werden" , sagte Klos.

Die ersten drei Spiele, in der Liga am kommenden Samstag zunächst beim selbst ernannten Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden, im Pokal gegen den VfL Bochum und im Anschluss erneut in der Liga bei Aufsteiger SSV Ulm haben es schließlich in sich.

Als Führungsspieler agieren

"Ein Saisonziel werden wir nicht ausgeben" , sagte Klos. Zu fragil und einsturzgefährdet erscheint das Gebäude der Arminia noch, als dass es allzu schwer mit Aufstiegsankündigungen belastet werden sollte und könnte.