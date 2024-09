Nur fünf Punkte, zu Hause noch sieglos - quo vadis RWE?

Gute Erinnerungen an den BVB II

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich der Dabrowski-Elf schon am Mittwoch, wenn der Nachwuchs von Borussia Dortmund an der Hafenstraße gastiert. An den BVB haben die Essener beste Erinnerungen. Denn schon in der Rückrunde der vergangenen Saison beendeten sie gegen die Schwarz-Gelben eindrucksvoll einen Abwärtstrend von vier sieglosen Partien in Folge. 4:0 hieß es am Ende.

Tatsächlich gibt es ein paar Anzeichen, dass es auch diesmal wieder mit einem Dreier klappen könnte. So endete für RWE im letzten Spiel gegen Ingolstadt bereits eine 340 Minuten andauernde Torflaute. Und auch, wenn es am Ende nichts wurde mit dem erhofften Sieg, stimmte zumindest die Leistung gegen den FCI optimistisch. Anders als noch in den Partien davor war das Team dominant, kämpfte und erspielte sich zahlreiche Torgelegenheiten. Allein der letzte Pass kam noch zu selten an.