Zwei Spiele, 0:9 Tore

Neben all diesen Turbulenzen hat RWE-Trainer Christoph Dabrowski versucht, sein Team bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Und die haben es in sich: Zunächst kommt am Samstag die SpVgg Unterhaching an die Hafenstraße, die den Essenern in der Hinrunde eine bittere 0:4-Pleite beibrachte. Weiter geht es dann in Verl - der Sportclub gewann sogar 5:0 gegen Essen. Angesichts dieser Ergebnisse rief der Coach die " Rache-Wochen " aus.