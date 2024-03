3. Liga: Preußen Münster in Aufstiegsduellen mit Top-Trio

Münster steht im Aufstiegsrennen der 3. Liga vor den wohl wichtigsten drei Spielen dieser Saison. Acht Spieltage vor Saisonende haben die Preußen als Tabellenvierter zwei Punkte Rückstand auf den Dritten und Zweiten sowie drei auf Spitzenreiter Ulm, und jetzt treten sie nacheinander gegen das Trio an.

Preußen nach sechs Siegen mit breiter Brust

Am Samstag treffen die Münsteraner zunächst zu Hause auf den Liga-Zweiten Dynamo Dresden und eine Woche darauf in einem weiteren Heimspiel auf die derzeit den Relegationsplatz belegenden Regensburger. Das Gastspiel beim SSV Ulm am 13. April schließt die heiße Phase des Aufstiegskampfes ab. Sollte Münster alle drei Topspiele gewinnen, ginge das Team von Trainer Sascha Hildmann als Tabellenführer in den Endspurt.