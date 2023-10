Der MSV Duisburg ist dieser Tage eines der größten Sorgenkinder des deutschen Profifußballs. Eigentlich hatten die Veranwortlichen des Vereins das Ziel ausgegeben, bis 2025 wieder zurück in der 2. Liga zu sein. Nach zehn Spieltagen und gerade einmal sieben erzielten Punkten rangieren die Meidericher auf dem letzten Platz der Drittlga-Tabelle.

"Immer waren die Trainer schuld"

Für Bernard Dietz, die Vereins-Ikone, ist die Schuld für die prekäre Situation allerdings keineswegs in erster Linie bei Trainern oder Spielern zu suchen. Er vermutet gegenüber dem Portal "Reviersport" die Ursachen für die Krise eine Etage drüber. "Der MSV hat in den letzten Jahren vier oder fünf Trainer gehabt und immer waren sie schuld. Immer kamen neue mit scheinbar besseren Ideen und nach ein paar Monaten wurde wieder gewechselt. Erst muss Stabilität her, dann der Erfolg und dann die Zielsetzung. Aber nicht in umgekehrter Reihenfolge."

Nunmehr wäre es allerdings erst einmal höchste Zeit, eine Art kurzfristigen Erfolg einzufahren. Gerade in den nächsten beiden Partien tun sich da sicherlich Möglichkeiten auf. Am kommenden Samstag (21.10.2023) empfängt der MSV in Wedau Arminia Bielefeld (16.30 Uhr). Den Gästen aus Ostwestfalen geht es sportlich kaum besser - auch die Arminen haben direkten Kontakt zur Abstiegszone. Eine Woche später wartet der zweite Westschlager - dann geht's gegen RW Essen.

Müller zurück - Personallage gut

Zumindest personell kann Duisburg aktuell nahezu aus dem Vollen schöpfen, denn auch Vincent Müller ist zurück auf dem Platz. Nachdem der Keeper zuletzt aufgrund einer Erkrankung passen musste und auch beim Pokal-Aus in Uerdingen am vergangenen Mittwoch fehlte, ist er nun zurück. Am Dienstag trainierte der 23-Jährige zunächst aber nur individuell, genau wie auch Ersatzmann Dennis Smarsch und Stürmer Chinedu Ekene. Bis Samstag dürften alle drei Spieler aber einsatzbereit sein. Zurück beim MSV ist auch Caspar Jander, der zuletzt bei der U20-Nationalmannschaft weilte und in beiden angesetzten Testspielen zum Einsatz kam.

Quelle: oja