Es war kein Offensiv-Feuerwerk, das die Mannschaften auf den schwer zu bespielenden Rasen zauberten. Vor allem Duisburg scheute sich ins Risiko zu gehen, verteidigte dafür aber geschickt und machte die Räume eng. So schafften es die Hausherren, die zuletzt drei Pflichtspielsiege in Folge feiern konnten, nur selten in den MSV-Strafraum.

Kaum Chancen aus dem Spiel

Die wenigen Chancen, die sich beide Teams in Durchgang eins erspielten, resultierten aus ruhenden Bällen. Nach 27 Minuten war es ein Freistoß von Pledl, der lang und länger wurde. Schreiber konnte den Ball gerade noch über die Latte lenken. Nur drei Minuten später ging der Versuch von Saarbrückens Naifi aus knapp 20 Metern 17 Metern nur knapp über das Tor.

Nach der Pause versuchte der FCS dann das Tempo zu erhöhen und erspielte sich die beste Gelegenheit der Partie. Brünker versagten jedoch frei vor MSV-Keeper Müller die Nerven. Nach einer Stunde war es erneut Müller, der sein Team vor dem Rückstand bewahrte - diesmal gegen Uaferro.

Bei den Zebras blieb in der Offensive vieles Stückwerk. Es fehlte an Präzision, Tempo und Mut. Einmal aber tauchte Duisburg dann doch noch gefährlich vor Schreiber auf: Der Torwart konnte einen Schuss von Mai nur abprallen lassen, was Mechelbrink eine große Chance bescherte. Sein Versuch aus spitzem Winkel landete jedoch nur im Gesicht des FCS-Keepers.

Gegen Lübeck muss ein Sieg her

Zumindest aber rettete das Team von Trainer Boris Schommers den Punkt über die Zeit. Nun gilt es am Samstag vor heimischem Publikum gegen den VfB Lübeck diesen zu vergolden: Gegen den Tabellen-17. muss ein Sieg her, sonst wird es für die Duisburger schon zur Winterpause ziemlich finster.

