MSV Duisburg holt Routinier Zenga

Der Duisburger Kaderplaner Chris Schmoldt hat nicht nur wegen des enttäuschenden 17. Tabellenplatzes des Clubs reagiert: " Gerade nach den jüngsten Ausfällen wichtiger Führungsspieler, war es uns wichtig, einen Player zu finden, der mit seiner Physis und seiner Präsenz ein maßgeblicher Faktor wird, unserer Mannschaft die benötigte Sicherheit und Stabilität zu geben. "

Bakalorz und Mai fallen länger aus

Im Januar haben sich beim MSV gleich zwei Routiniers verletzt: Marvin Bakalorz (34/Knie) wird wohl länger ausfallen, und für Sebastian Mai (30/Kreuzbandriss) ist die Saison sogar komplett gelaufen.

Um die derzeit sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer noch aufholen zu können, haben die Duisburger nun in Zenga einen routinierten Helfer gefunden, der frei verfügbar war. Bereits am kommenden Sonntag Punkte für den Klassenerhalt einzufahren, dürfte für den MSV trotz der Verstärkung schwer werden. Immerhin geht es in dem Heimspiel gegen Tabellenführer Jahn Regensburg.