Im Mai 2022 sangen die Fans von Essen Rot-Weiss nach 14 Spielzeiten Amateurfußball " Nie mehr vierte Liga ", als RWE die Rückkehr ins Profigeschäft gelang. In der 3. Liga feierten die Fans im Mai 2023 bereits einen Spieltag vor dem Saisonende den Klassenerhalt. Derzeit dürften die Fans sehr gespannt sein, ob und was es im Mai 2024 an der Hafenstraße zu feiern gibt. Die Zeichen stehen nach fünf Siegen in Serie zumindest vor dem 16. Spieltag auf Aufstiegskampf.

Optimaler Lauf nach der Klatsche gegen Verl

Das Ziel der RWE-Verantwortlichen dürfte aber eher ein noch früherer Klassenerhalt als in der Premierensaison sein - zumal den Club noch am 10. Spieltag nach der 0:5-Heimklatsche gegen den SC Verl lediglich drei Punkte von den Abstiegsplätzen trennten. Danach ist mit vier 2:1-Siegen und dem 2:0 gegen Mannheim vor der Länderspielpause allerdings alles optimal gelaufen.

Wir werden dann darüber sprechen, was in dieser Saison noch möglich ist. RWE-Boss Marcus Uhlig zu einem möglichen Update der Saisonziele nach der Hinserie.