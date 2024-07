Viktoria Köln - Mit neuer Hierarchie in die "Top 50"

Auch im letzten Test vor dem Saisonstart konnte die Viktoria ein Unentschieden gegen einen Zweitligisten verbuchen und trennte sich 1:1 von von der SV Elversberg. " Es war eine sehr gute Leistung, wir haben sehr wenig zugelassen. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir mehr Tormöglichkeiten ", sagte Viktoria-Trainer Janßen nach dem Remis gegen Elversberg dem "Kölner Stadt-Anzeiger". " Es geht in die richtige Richtung. " Routinier Koronkiewicz hatte spät per Strafstoß ausgeglichen.

Ziel "Top 50"

Nach der gelungenen Generalprobe gehen die Kölner gut gerüstet in das schwere Auftaktspiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (04.08.2024/13.30 Uhr). Die Sachsen verpassten in der vergangenen Saison nur knapp die Aufstiegsränge und gehen als Topfavorit auf die vorderen Plätze in die neue Spielzeit.