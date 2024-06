Insgesamt bringt es Schulz bislang auf 118 Einsätze in der Regionalliga Südwest, 136 Spiele in der 3. Liga sowie 14 Einsätze in der 2. Bundesliga. "Ich musste nicht lange überlegen, als es die Möglichkeit gab, zu so einem Traditionsverein wie RWE zu wechseln und ich möchte meine Stärken hier von Anfang an einbringen. Ich kann es kaum abwarten, ab morgen loszulegen und freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe und die Saison" , sagte Schultz.