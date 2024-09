Rot-Weiss Essen verliert knapp in Mannheim

Beide Trainer schickten unveränderte Mannschaften im Vergleich zum letzten Spieltag auf den Platz. Mannheim kam unter der Woche zu einem torlosen Remis bei Alemannia Aachen, RWE siegte mit 3:1 gegen Borussia Dortmund II.

Golz rettet RWE mehrfach

Das Spiel begann mit offensiven Essenern und drei sehr frühen Verwarnungen für die Mannheimer Maximilian Thalhammer (5.), Martin Kobylanski (7.) und einen Akteur auf der Waldhof-Bank (7.). Entsprechend erhitzt war die Stimmung im Stadion, weil sich die Heim-Fans benachteiligt fühlten. Die erste Großchance verbuchten aber die Hausherren in der 14. Minute, als RWE-Schlussmann Jakob Golz herausragend gegen Nicklas Shipnoski und Boyd rettete. Wenige Minuten später hatte Mannheim erneut eine Doppelchance durch Julian Rieckmann und Felix Lohkemper und erneut parierte Golz glänzend (22.).

Mannheim war in dieser Phase das gefährliche von zwei sehr aktiven Teams. Marcel Seegert probierte es aus der Distanz, zielte aber zu hoch (25.). Essens beste Chance in dieser Phase hatte Joseph Boyamba, dessen Schuss von rechts im Strafraum von Mannheims Torhüter Jan-Christoph Bartels gerade noch um den Pfosten gelenkt wurde (29.). Auch ein Versuch von Ahmet Arslan aus der Distanz ging am Tor vorbei (35.). Kurz vor der Pause konterte Essen und Manuel Wintzheimer hatte noch eine Chance auf das 1:0, vergab aber deutlich (45.).

Boyd trifft im zweiten Versuch

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war es wieder Essen, das offensiver startete. Ramien Safi und Lucas Brumme scheiterten in der 50. Minute nacheinander an Waldhof-Keeper Bartels. Das Spiel nahm erneut Schwung auf und es ging hin und her. Thalhammer prüfte Golz mit einem Distanzschuss (59.), auf der anderen Seite zielte Wintzheimer aus der Entfernung zu hoch (59.). Für Mannheim war Rieckmann mit einem Kopfball nach einer Ecke ganz nah dran am Führungstreffer, aber RWE rettete noch auf der Torlinie (62.).

Weiterhin hatte das Spiel ein hohes Tempo. Boyamba kam in der 66. Minute zur nächsten Essener Chance. Das erste Tor erzielte aber Waldhof Mannheim. Ein Schuss von Sascha Voelcke landete am Pfosten und vor den Füßen von Boyd. Der schoss zunächst José-Enrique Rios-Alonso an, traf dann aber im Nachschuss (69.). Mannheim blieb auch danach das gefährlichere Team. Der eingewechselte Rico Benatelli vergab eine Großchance auf das 2:0, als er aus guter Position nur einen Essener traf (79.).

Aber Essen steckte nicht auf. In der 82. Minute kombinierte sich RWE gut bis in den Strafraum, allerdings blieb Dion Berishas Abschluss zu harmlos. Für Mannheim hatte erneut Benatelli eine gute Chance, als er das Außennetz traf (88.). Essen reichten trotz großer Bemühungen auch vier Minuten Nachspielzeit nicht mehr, um den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Heimspiel gegen Viktoria

Für RWE geht es am kommenden Samstag (05.10.2024/14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln weiter.

Quelle: bh