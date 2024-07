Das Duell zwischen den beiden Traditionsvereinen findet am Wochenende vom 3. bis 4. August statt. Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten zwei Spieltage werden nächste Woche vom DFB bekanntgegeben. Viktoria Köln trifft am 1. Spieltag auf Dynamo Dresden, Borussia Dortmund II auf die SpVgg Unterhaching, der SC Verl auf den SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld tritt bei Aufsteiger Energie Cottbus an.

Das Eröffnungsspiel bestreiten der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken am Freitag, 2. August (19 Uhr). Der letzte Spieltag vor der Winterpause steigt am 22. Dezember. Rückrundenstart ist am 17. Januar 2025. Die Saison endet am 17. Mai kommenden Jahres. 68 der 380 Partien sind im Free-TV bei der ARD und ihren 3. Programmen - unter anderem im WDR - zu sehen.