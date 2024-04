Putaro nutzt erste Großchance im Spiel

In der Anfangsphase ließ Bielefeld den Ball durch die eigenen Reihen rollen uns suchte nach einer Lücke in der RWE-Defensive, die Essener agierten abwartend. In einer Partie auf Augenhöhe konzentrierten sich beide Teams auf die Defensive und darauf, keine Fehler zu machen, sodass wirklich klare Torchancen zunächst Mangelware blieben.

Den ersten nennenswerten Schuss gab Arminias Putaro (19.) von der Strafraumkante ab, doch Essens Keeper Jakob Golz war zur Stelle und wehrte mit den Fäusten ab. RWE hatte eine Halb-Chance durch Nils Kaiser (22.), dem im Bielefelder Strafraum beim Abschluss aber der Ball über den Fuß rutschte.

Doch in der 32. Minute wurde RWE kalt erwischt. Bei einem Vorstoß über die linke Seite flankte Monju Momuluh kurz vor der Torauslinie hoch in die Mitte, wo Putaro per Direktabnahme aus kurzer Distanz ins linke Eck traf. RWE war um eine direkte Antwort bemüht, blieb in der Offensive aber harmlos.

Arminia lässt Riesenmöglichkeit aus - RWE gleicht aus

Nach der Pause hatte Leon Schneider das 2:0 auf dem Fuß. Nach einer Bielefelder Ecke schoss Fabian Klos aus wenigen Metern Essens Moussa Doumbouya an, der Abpraller landete am Fünfmeterraum beim unbedrängten Schneider (53.) - der aber unten rechts vorbeischoss.

Das Auslassen der Chance rächte sich umgehend, RWE schlug aus dem berühmten Nichts zurück. Essens Kaiser verlagerte an der Strafraumkante auf die linke Seite zum allein gelassenen Harenbrock (61.), der aus 15 Metern flach ins kurze Eck traf. Bielefelds Keeper Jonas Kersken war noch dran, sah dabei etwas unglücklich aus.

Der Ausgleich gab den Essenern Auftrieb, Kersken wehrte einen strammen Schuss aus spitzem Winkel von Marvin Obuz (70.) ab. Nur zwei Minuten später dribbelte Obuz fast durch die gesamte Defensive der Bielefelder, wurde jedoch im allerletzten Moment noch von Lannert geblockt. In der Schlussphase war RWE weiter die bessere Mannschaft, es blieb aber weitgehend ruhig vor den Toren. In der Nachspielzeit entschärfte Essens José-Enrique Rios-Alonso noch eine chaotische Situation vor dem eigenen Tor.

Für die Arminia geht es bereits am kommenden Freitag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen weiter, Essen tritt am Sonntag (13.30 Uhr) bei Waldhof Mannheim an.