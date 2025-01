Aachen erarbeitet sich Punkt gegen Spitzenreiter Cottbus

Kaum Tormöglichkeiten in Halbzeit eins

Aachen war zunächst das bessere Team und versuchte, Cottbus früh zu stören. Die Alemannia kam zu ihrer ersten Möglichkeit, als Lukas Scepanik den Ball zu Kevin Goden (4.) durchsteckte und dieser aus spitzem Winkel an Energie-Keeper Elias Bethke scheiterte. Nach der Anfangsphase konnte sich Cottbus aus dem Aachener Pressing befreien, hatte mehr Ballbesitz und gewann mehr Zweikämpfe. Nennenswerte Chancen gab es lange aber nicht - die Partie spielte sich hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab.

Glück hatte die Alemannia bei einer Cottbuser Ecke, als Henry Rorig (35.) am ersten Pfosten völlig frei zum Kopfball kam und das Lattenkreuz für Aachen rettete. Die Alemannia hatte kurz vor der Halbzeitpause die beste Gelegenheit: Goden (43.) ließ im Strafraum zwei Gegenspieler stehen und zwang Bethke zu einer Parade. Eine Minute später wurde bei einer Aachener Ecke ein Schuss von Anas Bakhat (44.) aus kurzer Distanz geblockt.

Beste Chancen für Aachen in der Nachspielzeit

Auch in der zweiten Hälfte lief bei beiden Mannschaften spielerisch wenig zusammen. Einen Volley-Distanzschuss von Danilo Wiebe (55.) lenkte Bethke mit den Fingerspitzen über die Latte. Insgesamt leistete sich Aachen aber zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel und kreierte kaum Chancen. Auch Cottbus blieb offensiv harmlos.

Erst in der Nachspielzeit gab es richtig gute Gelegenheiten. Erst lenkte Alemannia-Torhüter Jan Olschowsky einen Distanzschuss von Erik Tallig (90.+1) um den Pfosten, dann klärte Rorig auf der anderen Seite mit einer Grätsche in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Niklas Castelle am zweiten Pfosten. Kurz vor Spielende rettete Bethke mit einer Doppel-Parade gegen Daouda Beleme (90.+4) Cottbus den Punkt.