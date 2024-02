Leverkusens Trainer Alonso erlaubt keine Zweifel

Am Dienstag (20.45 Uhr) empfangen die Leverkusener im Viertelfinale des DFB-Pokals den VfB Stuttgart. Am kommenden Samstag kommt dann der FC Bayern München an den Rhein und will in Sachen Meisterschaft (18.30 Uhr) einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Pokalsieg und Meisterschaft sind möglich

"Wir sind sehr motiviert" , sagte Alonso und fügte für einen Leverkusener Verantwortlichen unumgänglichen Hinweis an. "Die Spieler haben den Wunsch, etwas zu gewinnen." Etwas zu gewinnen - also einen Titel - das wünschen sie sich am Rhein schon seit vielen Jahren.

Und so nah dran wie in diesem Jahr waren sie schon lange nicht mehr. Sowohl der Pokalsieg - bei diesem Wettbewerb sind die Bayern und Titelverteidiger Leipzig bekanntermaßen schon ausgeschieden - als auch die Meisterschaft ist für den aktuellen Tabellenführer möglich.

Keine Nervosität

Alonso scheint sich sicher zu sein, dass sein Team diese Aufgabe meistern kann. Dabei dürfte den Leverkusenern zum einen der breit ausgestattete Kader zugute kommen. Zum anderen dürfte die große internationale Erfahrung ihres Trainers ein nicht zu unterschätzender Faktor für die kommende Zeit sein.

Alonso weiß aus seinen erfolgreichen Titel-Zeiten als Spieler bei Real Madrid, beim FC Liverpool, beim FC Bayern, ganz genau wie es sich anfühlt, wenn man so langsam in einer Saison auf die Zielgerade abbiegt - und die Lage sich zuspitzt. Deshalb sind ihm besondere Maßnahmen in Training oder Spiel fremd. Alles so wie immer. Intern möglichst viel Normalität bewahren, auch wenn die Umwelt langsam aus den Fugen zu geraten scheint. Nervosität scheint ihm völlig fremd zu sein.

Keine Zweifel verbreiten

Seriös weiterarbeiten, nie den Fokus verlieren, die Konzentration auf die nächste Aufgabe zu richten, die Ruhe bewahren, scheinen das Credo des Spaniers zu sein. "Wir müssen zeigen, dass wir so gut wie bisher spielen können" , sagte Alonso.