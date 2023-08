Comeback nach 24 Jahren: FC Gütersloh empfängt Kiel im DFB-Pokal

Das Spiel habe für den Verein " eine überragende Bedeutung, weil wir 24 Jahre lang kein DFB-Pokal mehr gespielt haben ", sagte Vorstandsmitglied Helmut Delker am Mittwoch im Gespräch mit dem WDR. Das " Brot- und Buttergeschäft " Meisterschaft habe zwar immer Vorrang, " aber was man im DFB-Pokal an Renommee und auch an Geld gewinnen kann, davon träumen wir natürlich ".

"Keine Kaffeefahrt" für Kiel

Die Favoritenrolle ist vor der Partie am Samstag klar verteilt. Man müsse aber nur auf die Tabelle der 2. Bundesliga schauen und wisse, wie schwierig das wird, so Delker. Dort belegt Kiel nach einem starken Saisonstart mit zwei Siegen aus zwei Spielen den zweiten Tabellenplatz. Es hänge viel davon ab, lange gut zu stehen. Kiel müsse von Anfang an gezeigt werden, dass es " keine Kaffeefahrt " werde, dann sei eine Pokal-Sensation vielleicht möglich: " Wenn es uns gelingt, lange die Null zu halten, wollen wir mal sehen, ob da mehr geht. " Dennoch gehen die Ostwestfalen natürlich als Außenseiter ins Spiel.