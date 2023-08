Doppelschlag durch Shipnoski und Biankadi

Die Partie begann intensiv, allerdings erstmal ohne Torannäherungen. Nach einer Viertelstunde erarbeitete sich der VfL eine leichte Überlegenheit und kam erst durch einen Kopfball von Philipp Hofmann (17.), dann durch eine von Bielefelds Semi Belkahia unfreiwillig verlängerte Flanke (19.) zu gefährlichen Gelegenheiten, die Jonas Kersken im Bielefelder Tor entschärfen konnte.

Der erste Treffer fiel aber auf der anderen Seite. Am Ende eines Bielefelder Konters in 25. Minute verwertete Nicklas Shipnoski in eine perfekte Flanke von Manuel Wintzheimer und erzielte das 1:0. Statt sich mit der Führung im Rücken zurückzuziehen, legte die Arminia nach und kam nur vier Minuten später zum 2:0 durch Merveille Biankadi. Der Rechtsaußen war nach einer Ecke von Shipnoski erst mit dem Arm am Ball und schoss dann aus zwölf Metern ins Tor (29.). Die Unparteiischen erkannten das vermeintliche Handspiel nicht.

Asano mit dem Anschluss

Danach erarbeitete sich der Bundesligist wieder mehr Spielanteile, ohne gegen stark verteidigende Bielefelder jedoch wirklich zwingend zu werden. Zwei Distanzschüsse von Kevin Stöger bedeuteten keine Gefahr für das Tor der Arminia. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam der VfL zum Anschlusstreffer: Takuma Asano erhielt am Elfmeterpunkt frei stehend den Ball und traf aus der Drehung zum 1:2 (45.+2).

Der VfL brachte zur zweiten Hälfte Matus Bero für Lukas Daschner. Den ersten Abschluss nach der Pause verbuchte die Arminia durch Aygün Yildirim, der das Tor knapp verfehlte (46.). Danach erhöhte Bochum den Druck und schnürte die Hausherren in deren Hälfte ein. Es dauerte aber 20 Minuten, bis dieser Druck sich in Torgefahr niederschlug. Erhan Masovic kam in der 66. Minute völlig frei zum Abschluss, schoss aus guter Position aber über das Tor (66.).

Zoller rettet Bochum in die Verlängerung

Während die Bochumer offensiv wechselten, verstärkte die Arminia abgesehen vom eingewechselten Fabian Klos weiter die Defensive. Bielefeld verteidigte weiter stark und ließ kaum Abschlüsse des VfL zu, der offensiv ideenlos wirkte. Kopfbälle von Hofmann (84.) und Ivan Ordets (85.) brachten keine wirkliche Gefahr.

Erst in der Nachspielzeit kam Bochum zum Ausgleichstreffer. Der eingewechselte Simon Zoller erhielt eine Flanke von Stöger am zweiten Pfosten und traf mit einem satten Schuss zum 2:2 (90.+1). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Bochums Moritz Broschinski noch den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Kersken.

Die erste Gelegenheit der Verlängerung hatte Fabian Klos mit einem Kopfball über das Tor (95.). Auf der anderen Seite prüfte Zoller Kersken mit einem Schuss aus der Distanz (99.). In der Folgezeit gingen beide Mannschaften keine Risiken mehr ein und Torchancen blieben Mangelware. Bei einem von Christopher Lannert gefährlich abgefälschten Hofmann-Kopfball war einmal mehr Kersken zur Stelle (113.).

Bochum versagen die Nerven

Das Elfmeterschießen vor der Bielefelder Kurve begann Klos mit einem sicher verwandelten Elfmeter. Hofmann schoss dagegen für Bochum über das Tor. Für Bielefeld verwandelte Gerrit Gohlke ähnlich sicher wie sein Kapitän, bevor Kersken den schwach geschossenen Elfmeter von Stöger parierte. Wintzheimer stellte für die Arminia auf 3:0. Den ersten Bochumer Treffer erzielte daraufhin Masovic. Den umjubelten Siegtreffer erzielte daraufhin Kaito Mizuta.

