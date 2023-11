1. FC Köln - gefangen in der Negativspirale

Dabei war der FC dem FCK am Dienstagabend in vielen Bereichen überlegen. Satte 73 Prozent Ballbesitz hatten die Kölner. Auch die Torschuss-Statistik spricht mit 13:9 für den 1. FC Köln. Am Ende zählt aber nur das Ergebnis. Und das sprach eben für Kaiserslautern, das nach den Toren von Richmond Tachie (19.), Kenny Prince Redondo (47.) und Marlon Ritter (65.) bereits 3:0 führte.

Daran änderten auch die späten Tore von Florian Kainz (71.) und Mark Uth (81.) nichts, zumal Köln das Spiel zu zehnt beendete: Kapitän Kainz sah in der 84. Minute Rot wegen groben Foulspiels. Fünf Minuten zuvor hatte der bereits ausgewechselte Eric Martel Gelb-Rot wegen unsportlichen Verhaltens kassiert.

Baumgart: "Können nicht alles richtig gemacht haben"