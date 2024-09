Gladbach gegen Köln - ein Pokalduell mit besonderer Brisanz

Für viele Fans ist das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln eines der Highlights der Saison. Während das brisante Duell bei den Herren in diesem Jahr wegen des Abstiegs der Geißböcke ausfällt, treffen stattdessen die Frauenteams der beiden Vereine aufeinander: In der zweiten Runde des DFB-Pokals treten die Kölnerinnen am Sonntag um 14 Uhr beim Zweitligisten aus Gladbach an.