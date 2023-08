Das 3:2 gegen den Bundesligisten, bei dem er nach zweimaligem Rückstand zweimal den Ausgleich erzielt hatte, wollte der eigentliche Werder-Fan " mit ein bisschen Kölsch " feiern: " Vielleicht auch mit ein bisschen mehr ."

"Vor so einem Spiel nimmt man sich schon vor, zu zeigen, dass es ein Fehler war, einen ziehen zu lassen."

Was er in Richtung der Bremer empfinde, sei schwer zu beschreiben. "Genugtuung ist vielleicht das falsche Wort", sagte der 23-Jährige - und beschrieb dann doch genau das: " Vor so einem Spiel nimmt man sich schon vor, zu zeigen, dass das ein Fehler war, einen ziehen zu lassen ", sagte er: " Im Endeffekt bin ich sehr froh über meine Entwicklung. "

2007 lief er als Einlaufkind an der Hand von Werder-Star Naldo beim Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom ein. Von 2014 bis 2020 spielte er in der Jugend der Bremer. Doch der Sprung zu den Profis gelang ihm nicht, Werder verlieh Philipp an ADO Den Haag, dann folgte im Sommer 2021 der Wechsel zu Viktoria - und nun das bittersüße Wiedersehen mit seinem Ex-Klub im Pokal.